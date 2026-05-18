Quando il cibo diventa nemico. I disturbi alimentari stasera nella nuova puntata di Etg+Salute

Torna stasera, pochi minuti dopo le 20, l’appuntamento con Etg+Salute.

Tema-guida della puntata sarà l’alimentazione e in particolare i disturbi alimentari. Tema complesso che riguarda molti giovani e che si intreccia con altri delicati temi come l’ansia, lo stress, la depressione.

Nel 2025 in Italia 3 milioni di persone hanno combattuto una battaglia spesso invisibile che non è contro il cibo ma contro se stesse. E la stima – spiegano gli esperti – è al ribasso perchè molti non arrivano alle cure per mancanza di strutture o perchè non hanno preso consapevolezza della malattia.

In studio come sempre il dottor Mario Guidotti, neurologo. Affronteremo il tema come sempre con approccio medico-scientifico e con l’intento di essere di aiuto e di supporto.

Linee telefoniche aperte per intervenire in diretta, portare esperienze e riflessioni. A disposizione dei telespettatori per chiamare in diretta il numero 031.3300655 e la linea whatsapp 335 708 4396.