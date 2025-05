(ANSA) – FIRENZE, 06 MAG – Avviso di codice giallo fino al 7 maggio per rovesci e temporali nel bacino del fiume Ombrone, nella provincia di Grosseto. Tra oggi e domani, spiega la Regione Toscana, continuano le condizioni di instabilità, anche se i fenomeni tendono ad attenuarsi, con rovesci sparsi o locali temporali soprattutto nelle aree centro-meridionali. La Protezione civile ha quindi aggiornato il codice giallo emesso nella giornata di ieri e la principale novità riguarda il bacino dell’Ombrone grossetano, nei tratti medio e costiero, dove, dalle ore 16 di oggi fino alle ore 8 di domani mattina mercoledì 7 maggio, è previsto codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale. Inoltre, fino alle ore 20 di stasera, martedì 6, codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali nella Toscana centro-meridionale. (ANSA).