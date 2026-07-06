Scatta la Champions 2026-2027: il Como scende in campo a settembre

Scatta la Champions League 2026-2027, il torneo al quale, per la prima volta nella sua storia, parteciperà anche il Como. Il via martedì 7 luglio con il turno preliminare di apertura. Si tratta della 72esima edizione della manifestazione continentale, uno tra gli eventi sportivi più importanti e seguiti al mondo.

In totale ventinove società – Como compreso – si sono qualificate direttamente per la fase a gironi, mentre gli ultimi sette posti saranno assegnati tramite i turni preliminari, che culmineranno nei play-off di agosto. Le sfide iniziali – che scattano in queste ore – sono tra squadre che non vantano grande tradizione e di paesi emergenti. I team più noti, per incroci del passato con formazioni italiane, sono gli ungheresi del Gyor, i rumeni dell’Universitatea Craiova e i bulgari del Levski Sofia.

Tutto sarà definito il 26 agosto, con i nomi delle qualificate e il quadro completo.

Al momento dei sorteggi, previsti per il 27 agosto, il Como sarà inserito nella quarta fascia, l’ultima, cosa scontata per una società esordiente in Champions e in Europa. Tra le possibili avversarie, i più grandi nomi: le spagnole Real Madrid, Atletico e Barcellona, le inglesi Liverpool, Arsenal, Manchester City e Manchester United, i campioni del Paris Saint Germain, i tedeschi Bayern Monaco, Stoccarda e Borussia Dortmund, i portoghesi del Porto e gli olandesi del Psv. L’Italia, oltre che dal Como, sarà rappresentata da Inter, Napoli e Roma.

L’8, 9 e 10 settembre – con il Como – partirà la fase campionato con un totale di otto incontri per squadra, quattro in casa e quattro in trasferta.

Tutti contro tutti, con la definizione di una classifica finale dopo il turno del 27 gennaio 2027.

Le prime otto formazioni si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. I club che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminati senza possibilità di accedere alla UEFA Europa League.

Si andrà avanti poi con ottavi, quarti e semifinali per poi arrivare all’atto decisivo. La finale sarà allo stadio Metropolitano di Madrid sabato 5 giugno 2027. Sarà la seconda volta per questo impianto, casa dell’Atletico dal 2017. Qui, nel 2019, il Liverpool ha sconfitto il Tottenham per 2-0 conquistando il suo sesto titolo.