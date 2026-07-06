Assemblea pubblica di Ance Como, Rizzuti: “Mancano figure professionali in ogni ambito”

Il calo demografico, associato alla carenza di personale e alla difficoltà del comparto edile di reperire figure professionali specializzate è stato al centro dell’Assemblea di Ance Como che si è svolta nel pomeriggio. Il ricambio generazionale con i pensionamenti porterà nei prossimi anni a un cambio del 40% degli iscritti oggi in cassa edile. Inoltre, le nuove strumentazioni e le nuove metodologie utilizzate nei cantieri continuano a portare alla richiesta di avere personale appositamente formato. Ne ha parlato il presidente di Ance Como, Eugenio Rizzuti.

Intanto, i dati del settore riferiti al 2025 e ai primi mesi del 2026 restituiscono un quadro stabile.