(ANSA) – SCANNO, 07 MAG – Le carcasse di due cuccioli di orso, di un anno, sono state trovate a Scanno. La scoperta è stata fatta nella località Colle Rotondo che si trova a circa 1.600 metri di altitudine. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due piccoli orsi sono morti annegati in un lago artificiale che si trova non poco lontano dalla ex stazione sciistica oggi dismessa. Si tratta di una zona esterna a quella del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. A lanciare l’allarme è stato un cittadino di Scanno. Dalla prima ipotesi si tratta di annegamento anche se intorno alle carcasse degli orsi, sono stati rinvenuti anche una decina di ranocchi senza vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali dell’Aquila, la veterinaria del servizio Asl e i guardia parco. Le carcasse saranno esaminate nell’istituto zooprofilattico di Teramo. (ANSA).