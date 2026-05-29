La serie A 2026-2027 si completa con il Monza

Il Monza per la seconda volta nella sua storia è stato promosso in serie A.

La squadra brianzola, pur soffrendo, ha avuto la meglio nella doppia finale con un coriaceo Catanzaro.

Dopo aver vinto all’andata per 2-0 in Calabria, questa sera allo stadio Brianteo la seconda sfida di finale si è chiusa con lo stesso punteggio a favore del Catanzaro. Il punteggio totale è stato di 2-2, con i lombardi promossi per il migliore piazzamento nella regular season rispetto agli avversari.

Dopo la retrocessione della Cremonese, la serie A ritrova dunque un’altra lombarda. Ad esultare, tra i biancorossi, l’ex comasco Patrick Cutrone.

Assieme al Monza sono state promosse Venezia e Frosinone.

Nei campionati professionistici ora si attende ora un solo verdetto, l’ultima formazione che salirà dalla C alla B assieme a Lanerossi Vicenza, Arezzo e Benevento. La finale d’andata andrà in scena il 2 giugno allo stadio Rigamonti di Brescia alle 21.15, il ritorno sarà al Del Duca domenica 7 alle 18.

La presentazione del calendario

La presentazione del calendario della Serie A Enilive 2026-2027 sarà svelato venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 18.30, nella cornice del Teatro Regio di Parma, nell’ambito della 3ª edizione del Festival della Serie A.

La trasmissione televisiva sarà condotta da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dell’amministratore delegato Luigi De Siervo, dell’head of competitions Andrea Butti e di Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive, title sponsor della competizione.

La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli ambassador di Lega Serie A Fabio Capello e Ciro Ferrara, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.