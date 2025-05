(ANSA) – PECHINO, 08 MAG – La Cina "si è opposta in modo costante e fermo all’abuso dei dazi da parte degli Stati Uniti. Se gli Usa intendono risolvere davvero le questioni attraverso i negoziati, devono prima riconoscere il grave impatto negativo che le loro misure tariffarie unilaterali hanno avuto sia su se stessi sia sull’economia globale". E’ quanto ha detto il portavoce del ministero del Commercio He Yadong in risposta alla domanda sull’imminente incontro di alto livello in Svizzera tra il vicepremier He Lifeng e il segretario al Tesoro americano Scott Bessent. Gli Usa "devono essere pronti a correggere le proprie azioni sbagliate e a rimuovere i dazi". (ANSA).