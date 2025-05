(ANSA) – BARI, 08 MAG – E’ polemica in Puglia per alcuni sconti sul prezzo del volo Foggia-Monaco e di cui potrebbero usufruire i tifosi dell’Inter per la finale di Champions League in programma nella città tedesca il prossimo 31 maggio. Ad illustrare la possibilità di utilizzare la scontistica ieri, in un post sulla propria pagina social, è stato l’assessore pugliese alla Sanità, Raffaele Piemontese, originario della stessa provincia dauna. Il post di Piemontese è stato condiviso anche dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. "Gli amici interisti sappiano che sabato 31 maggio, possono partire per Monaco dall’aeroporto di Foggia alle 14:30. E, se mettono il codice ‘apuliagate’ – nella piattaforma online, hanno il biglietto – si legge nel post di Piemontese – scontato al 50% grazie al sostegno di Regione Puglia e Camera di Commercio di Foggia". Lo stesso assessore ha anche specificato che "lo sconto è stato annunciato e comunicato dalla compagnia aerea dal 26 aprile scorso, per lanciare la nuova rotta. E vale perciò non solo per la finale di Champions". Critiche sono giunte dal centrodestra. Il capogruppo di FI nel Consiglio regionale, Paride Mazzotta, riferisce che sono "allibiti: un esponente della giunta decide, senza alcuna programmazione da parte di Aeroporti di Puglia, di fare uno sconto ai prezzi dei voli per una tratta specifica solo e soltanto dall’aeroporto della sua provincia. Un intervento spot, con i soldi di tutti i cittadini, per favorire i tifosi foggiani. I tifosi delle altre province, invece, pagheranno regolarmente". "Sulla vicenda – attacca il gruppo in Consiglio regionale di FdI – chiediamo che venga fatta immediatamente chiarezza, perché se la natura della comunicazione social dell’assessore fosse un mero espediente elettorale Piemontese dovrebbe quanto meno vergognarsi. Peggio dovrebbe fare il presidente Emiliano che quel post lo ha condiviso". (ANSA).