Como in Champions, stasera la squadra in tour per i festeggiamenti in città

Como si prepara a tingersi di bianco e blu. Questa sera, lunedì 25 maggio, il Como 1907 scende in strada per celebrare l’arrivo nel massimo campionato con l’evento “Como si dice Champions in tour”, una parata celebrativa che porterà la squadra a contatto diretto con il proprio pubblico.

I festeggiamenti prenderanno il via alle ore 20:00 dallo stadio Giuseppe Sinigaglia, da cui partiranno due bus scoperti carichi di giocatori e staff tecnico. Il corteo attraverserà il centro cittadino – percorrendo, tra le altre, via Varese e via Cattaneo – per poi giungere in piazza Cavour alle 21:30. Il rientro all’impianto di viale Sinigaglia è previsto per le 22:30.