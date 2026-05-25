Elezioni Como 2027, il sondaggio per Etv dell’Istituto Piepoli

Manca un anno alle elezioni di Como 2027. E se in senso assoluto un anno è tanto, in politica un anno vola.

Al momento si sa solamente che Alessandro Rapinese, l’attuale sindaco civico che nel 2022 ha sbaragliato centrodestra e centrosinistra, si ripresenterà. Scende in campo anche Luigi Bottone che ha annunciato la sua candidatura con i Democristiani di Centro.

E qui si fermano le certezze. Perché né centrodestra, né centrosinistra, al momento hanno identificato un candidato da schierare contro Rapinese.

Anzi, a dirla tutta, al momento centrodestra e centrosinistra fanno fronte comune contro l’attuale sindaco: una coalizione anti-Rapinese, utile forse più allo stesso primo cittadino – che nei partiti, tutti, identifica il nemico da combattere – che agli schieramenti stessi.

E allora, per iniziare a ragionare in modo concreto sulle prossime elezioni, EspansioneTV ha commissionato al prestigioso Istituto Piepoli un sondaggio sulle prossime elezioni amministrative.

Un’indagine per capire, innanzitutto, quali sono i temi fondamentali oggi per i cittadini di Como. E poi, altro dato importante, per misurare in modo reale e scientifico il gradimento nei confronti di una figura polarizzante come il sindaco Rapinese.

Il sondaggio misurerà poi, tra i vari parametri, anche un altro indicatore importante: l’orientamento politico della città, diviso nei principali partiti di riferimento. Un dato che certamente servirà all’interno delle coalizioni per pesarsi nei tavoli in cui verranno decisi i candidati.

Insomma, il sondaggio di Piepoli per Etv segnerà il primo, vero e concreto passo verso le elezioni amministrative di Como 2027. E i risultati, in anteprima, verranno presentati in un evento pubblico nell’auditorium della sede di Espansione TV venerdì 29 maggio alle 20:30.