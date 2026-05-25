Test negativi per i due comaschi al Sacco, rientra l’allarme ebola

Allarme ebola rientrato. I test effettuati sui due pazienti comaschi, una donna di Lurate Caccivio e un uomo di Bulgarograsso, ricoverati in isolamento al Sacco per sintomi sospetti hanno dato esito negativo.

“Gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell’Ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo”, ha comunicato in serata l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati.

“Le condizioni cliniche dei due soggetti restano sotto osservazione da parte degli specialisti infettivologi. Alla luce dei primi risultati diagnostici – continua Bertolaso – tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un’infezione di origine batterica a carico dell’apparato gastroenterico. È stata infatti riscontrata positività alla Shigella in entrambi i soggetti”.

Sono in corso ulteriori approfondimenti microbiologici e colturali.

“Al momento non sussistono elementi di allarme per la salute pubblica. Se questa mattina fossero state rispettate le corrette tempistiche e procedure – conclude l’assessore – si sarebbe potuta evitare l’attivazione di un allarme mediatico che ha comportato un notevole dispiego di risorse e attività operative”.