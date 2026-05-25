Amministrative, eletti i nuovi sindaci in dieci comuni comaschi

Elezioni amministrative, chiusi alle 15 i seggi in tutta Italia, in dieci comuni della provincia di Como si sono rinnovati sindaco e consiglieri. L’affluenza in provincia è stata del 48,95%, in calo rispetto alla tornata precedente: la più alta, del 63,32%, si è registrata a Cerano d’Intelvi, la più bassa, del 32,28%, a Valsolda.

Il comune più grande al voto, con 8.124 elettori, è Turate, dove la sfida era tra quattro candidati. La vicesindaca uscente Roberta Clerici ha vinto con la lista “Tu come Turate” e il 40,53% dei voti, proseguendo così il mandato di Alberto Oleari.

Segue Guanzate con 5.123 aventi diritto, dove i candidati erano quattro e il nuovo sindaco è Giovanni Somaini della lista civica “Insieme Guanzate”, che ha vinto con il 42,41% delle preferenze.

A Campione d’Italia, dove la sfida era a tre, ha vinto Luca Frigerio della lista “Campione rilancia”, che ha ottenuto il 60,35% dei voti.

A Domaso e Cerano d’Intelvi, dove il candidato era soltanto uno ed è stato superato il quorum del 40%, i sindaci eletti sono rispettivamente Pietro Angelo Leggeri, confermato alla guida del comune, con la lista “Domaso nel cuore” e Maurizio Carlo Prada con “Insieme per un futuro concreto”.

A Lipomo il nuovo sindaco è Gianluca Leo, che ha ottenuto il 57, 12% con la lista “L’idea per Lipomo”.

A Montorfano, dove i candidati erano tre, è stato confermato con il 59,12% dei voti, il primo cittadino Giuliano Capuano.

Vittoria schiacciante, con l’86,32%, a Valsolda per la sindaca Laura Romanò, che si è ricandidata con la lista “La nuova Valsolda”, e per Anna Celestina Seregni, riconfermata sindaca di Casnate con Bernate con il 71,04% dei voti.

A Plesio, il comune più piccolo al voto dopo Cerano d’Intelvi con 939 elettori, il nuovo sindaco è Fabio Conti, che ha ottenuto il 61,27% delle preferenze.