(ANSA) – NAPOLI, 09 MAG – L’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, e la Fiat 1500 del 1966, la storica berlina Rai, al Villaggio IN Italia di Napoli, incrociano la sesta tappa del Giro d’Italia. Entrambe vantano la Targa Oro Asi, il certificato di eccellenza più importante che l’Automotoclub Storico Italiano rilascia ad un mezzo d’epoca per originalità e conformità d’origine. Il Vespucci, varato nel 1931, la più antica unità navale ancora in servizio nella Marina Militare, incontra dunque l’iconica Fiat 1500 del ’66 in dotazione alla Radio per seguire il Giro d’Italia, la corsa più amata dagli italiani, fino agli anni ’70. La vettura sosterà negli spazi del Villaggio IN Italia di Napoli, allestito nei pressi del veliero, per un evento simbolo proprio nel giorno dell’arrivo, il 15 maggio, della tappa numero 6 della Corsa Rosa. La Fiat 1500 è ‘tornata in servizio’ dopo il Protocollo di Intesa per la valorizzazione e conservazione del patrimonio dei veicoli storici firmato fra Rai e Asi in occasione delle celebrazioni, l’anno scorso, dei 100 anni della Radio e i 70 anni del Servizio Pubblico della TV. Tettuccio completamente apribile, azzurra con le insegne Rai originali, l’automobile seguiva le gare ciclistiche grazie ad un impianto radio di trasmissione ad onde medie. L’equipaggio era composto da un autista-tecnico audio e dal giornalista sportivo che, nella parte posteriore dell’auto, in piedi e con il microfono in mano, faceva la radiocronaca dell’evento, ma anche le interviste in corsa sia ai responsabili di squadra nelle ammiraglie, sia agli stessi ciclisti, cosa a quei tempi ancora permessa. La Fiat 1500, Targa oro ASI n.12610, messa a punto nella meccanica e nella carrozzeria a cura dell’Automotoclub Storico Italiano, è l’unica vettura della storica flotta Rai, reimmatricolata, ma a suo tempo targata TO 866131 e sarà possibile ammirarla dal pomeriggio dal 13 al 16 maggio. Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia sosterranno a Napoli dal 13 al 16 maggio, con un ricco palinsesto di eventi. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del "Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine. (ANSA).