È tutto pronto per la quarta edizione del Memorial Franco Chignoli, il torneo internazionale FIGC riservato alla categoria “Pulcini 2° anno”, ideato da Olivier Chignoli – fondatore di DiCOmo e presidente del Milan Club Cernobbio – in memoria del padre Franco. Per l’occasione, sabato 24 e domenica 25 maggio, i giovani calciatori scenderanno in campo a Casnate con Bernate. La presentazione ufficiale alla vigilia della quarta edizione si è svolta nella sala conferenze stampa dello stadio Sinigaglia, sede del Como 1907.

Come nelle precedenti edizioni, sarà presente il campione del mondo Gianluca Zambrotta, insieme a numerosi volti noti nel mondo del calcio e non solo, tra cui:

Giuseppe Bergomi

Filippo Galli

Pietro Vierchowod

Massimo Ambrosini

Martina Colombar

Simone Braglia

Giacomo Sintini

Luca Serafini

Carlo Pellegatti

Massimo Tecca

Peppe Di Stefano

Mariachiara Rossi

Olivier Chignoli, Mariachiara Rossi e Gianluca Zambrotta alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione

del Memorial Franco Chignoli

Memorial Franco Chignoli, tra sport e beneficenza

In campo il 24 e 25 maggio dodici squadre professionistiche. Il torneo si articolerà in un unico girone all’italiana, con gare di sola andata. A sfidarsi in un torneo che si prospetta avvincente saranno le giovani promesse di:

Bayern Monaco

Schalke 04

Leeds United F.C.

Olympique De Marseille

Milan

Roma

Empoli

Inter

Juventus

Torino

Atalanta

Como 1907

Il Memorial Franco Chignoli, inoltre, rappresenta un’occasione importante anche sul fronte della beneficenza. Quest’anno, in particolare, le realtà beneficiarie sono ben sette, ovvero:

Hôpital Pitié-Salpêtrière di Parigi (parte dei fondi saranno devoluti al reparto di Oncologia)

di (parte dei fondi saranno devoluti al reparto di Oncologia) Azzurrini Academy , fondata da Gianluca Zambrotta, è un progetto rivolto a bambini e ragazzi con disturbi dello spetto autistico

, fondata da Gianluca Zambrotta, è un progetto rivolto a bambini e ragazzi con disturbi dello spetto autistico Fondazione Francesca Rava , da sempre impegnata al fianco di bambini e adolescenti in condizioni di fragilità

, da sempre impegnata al fianco di bambini e adolescenti in condizioni di fragilità Paolo Rossi Foundation , con il progetto Casa Pablito, un’iniziativa dedicata ai pazienti oncologici e alle loro famiglie

, con il progetto Casa Pablito, un’iniziativa dedicata ai pazienti oncologici e alle loro famiglie Agorà 97 , cooperativa che gestisce comunità per minori e adulti con disabilità

, cooperativa che gestisce comunità per minori e adulti con disabilità Associazione Amici per il Centrafrica Carla Maria Pagani ODV , impegnata in progetti di istruzione, sanità e formazion a sostegno della popolazione della Repubblica Centrafricana

, impegnata in progetti di istruzione, sanità e formazion a sostegno della popolazione della Repubblica Centrafricana SOStegno 70, un’associazione che dal 2001 è al fianco di bambini e ragazzi con diabete di tipo 1, ad oggi incurabile, e delle loro famiglie

Tra i nuovi partner la Fondazione Como, che ha deciso di sostenere il Memorial in virtù dei valori condivisi legati allo sport, alla solidarietà e alla promozione di iniziative sociali e inclusive. L’evento, ogni anno, coinvolge e appassiona sempre di più gli amanti del settore e si rivela un’occasione di divertimento anche per i più piccoli.