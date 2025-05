(ANSA) – ROMA, 12 MAG – "In questa stagione della storia del Paese, che bisogno c’era di fare un referendum sul Jobs Act e su norme di 10 anni fa? E’ un errore della Cgil aver fatto questo referendum ora. Il dramma di oggi non sono i licenziamenti ma gli stipendi bassi. E’ vero che la Meloni non fa una riforma, quindi se si vuole abrogare qualcosa bisogna tornare alle mie riforme… Ma la Meloni che era contro il Jobs Act riceve da Landini un gigantesco regalo, se la gode a vedere che Landini mette il Pd a chiedere l’abrogazione delle riforme fatte dallo stesso Pd, fatte dal governo Renzi, Gentiloni e persino da Conte. Un vero autogol!". Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Start su Sky24. "Mi sconvolge che la Meloni, in crisi e che non tocca palla a livello interno ed è esclusa da tutti i consessi internazionali che decidono, debba vedere il centrosinistra aprire una politica interna su norme fatte del Pd invece che su norme fatte da Lollobrigida e Giuli…. Mi sembra poco intelligente. La Meloni definiva il Jobs Act carta da pizza, perchè non lo ha letto o non lo ha capito. Stiamo facendo il gioco della destra. Mi sembra di sognare, il mondo va a pezzi e noi facciamo un referendum su leggi di 10 ani fa", conclude. (ANSA).