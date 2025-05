(ANSA) – BIELLA, 13 MAG – L’Adunata nazionale a Biella e in particolare la sfilata di domenica hanno fatto numeri record sui media nazionali e sui social. La diretta Rai con lo speciale curato dalla Tgr Piemonte su Rai Tre è stato seguito da una media di quasi 400mila telespettatori. Ha fatto registrare uno share pari al 6,8% e picchi che hanno sfiorato il 9%. Praticamente il doppio rispetto ai numeri dello scorso anno all’Adunata di Vicenza. Anche i numeri degli altri canali media sono stati importanti: la diretta streaming sul canale YouTube Ana solo domenica ha superato le 160mila visualizzazioni e il segnale è stato trasmesso in diretta su 16 emittenti locali di tutt’Italia, aumentando grandemente il plafond degli spettatori. Sui social della piattaforma Meta (Facebook e Instagram) sono state oltre 1milione e 300mila le visualizzazioni nei tre giorni di Adunata con una copertura univoca di 625mila persone. A questi numeri si devono aggiungere quelli delle singole notizie e delle foto, visualizzate sui canali web dell’Associazione, in particolare il sito Adunata www.adunatalpini.it e il sito editoriale dell’ANA www.lalpino.net, oltre alle app per smartphone, Alpinapp Adunate e Alpinapp. (ANSA).