“Como per tutti”, il ministro Locatelli: “Un’occasione per guardare al futuro”

Si è concluso ieri l’evento “Como per tutti”, la tre giorni all’insegna di musica, inclusione e comunità che ha animato le piazze della città. Nella giornata conclusiva si è tenuto la quinta edizione del convegno Lucio Moderato, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como. Promosso da Rosetta Scigliano, presidente dell’associazione Tangram e responsabile scientifica di “Como per tutti”, il convegno ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi dell’inclusione, della disabilità e del lavoro di rete sul territorio. Presente per l’occasione il ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli, che ha dedicato il suo intervento alla riforma della disabilità e al progetto di vita.

“È stato un convegno importantissimo per parlare di autismo – ha commentato il ministro Locatelli – Non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista della vita quotidiana. Uno sguardo sul futuro, per pensare al progetto di vita e portare avanti tante iniziative”.