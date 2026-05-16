Como, drammatico incidente nella notte in via Bixio, 21enne muore nello schianto, gravi i due amici

Una serata tra amici è finita in tragedia. Drammatico incidente stradale nella notte poco dopo l’una e mezza a Como in via Bixio. Coinvolti tre giovanissimi. Uno, purtroppo, è morto. Tre ragazzi tra i 20 e i 21 anni viaggiavano in direzione centro città a bordo di una Citroen C2 rossa, quando per motivi ancora da accertare, l’auto è uscita di strada finendo contro un muro. Avrebbe fatto tutto da sola, non risultano altri mezzi coinvolti. All’arrivo dei soccorritori il bilancio è critico. Un giovane 21 enne, Mattia Augliaro, che viaggiava sui sedili posteriori, è deceduto nell’impatto. Gli altri due amici sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in condizioni serie. Uno risulta ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Ancora da ricostruire da dove fossero partiti ma sembra si stessero dirigendo a mangiare qualcosa in città.

Per i soccorsi oltre al personale sanitario (intervenuto con tre ambulanze e due automediche) sono arrivati i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere i ragazzi e mettere in sicurezza l’area. Rilievi affidati alla polizia locale di Como. In corso di accertamento la dinamica. Come detto non risultano altri veicoli coinvolti. Non si esclude che la pioggia e la strada bagnata possa aver contribuito a far sbandare la vettura, ma si tratta di prime considerazioni. Predisposti – come da prassi in questi casi – esami alcolemici e tossicologici.

La giovane vittima abitava a Como.