(ANSA) – CAMPOBASSO, 16 MAG – La Giunta regionale del Molise ha approvato oggi il calendario per il prossimo anno scolastico 2025-2026. Le attività didattiche cominceranno il 15 settembre per terminare il 9 giugno. Per le scuole dell’infanzia la chiusura invece è fissata al 30 giugno. Oltre alle vacanze di Natale (22 dicembre – 6 gennaio 2026) e Pasqua (2-7 aprile), sono previsti i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche: 16-17 febbraio per il Carnevale, 2 maggio (ponte Festa del lavoro), 1 giugno (ponte Festa della Repubblica). (ANSA).