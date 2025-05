(ANSA) – VENEZIA, 18 MAG – "Lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo può essere considerato solo l’avvio di un percorso che potrà evolvere verso una vera autonomia di entrata nel rispetto di quanto più volte richiamato dalla Corte Costituzionale". Il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha premesso avvertendo che "se così non fosse farei fatica a condividerne l’approccio previsto e quindi solleciterei un cambio, uno scatto culturale, nella determinazione della normativa statale che deve essere rispettosa della Costituzione e sostenuta da un coerente impegno del Governo a procedere in tale direzione". Su questo argomento Fontana partecipa oggi a Venezia al talk ‘Federalismo fiscale: il futuro della finanza regionale’, nella giornata di apertura del ‘Festival delle Regioni’. Secondo il governatore lombardo, c’è "la necessità urgente di applicare le norme già approvate, per arrivare a un reale federalismo fiscale che consenta agli enti locali di poter far fronte alle necessità e alle esigenze di amministrazione con risorse proprie per garantire i servizi ai cittadini". E per questo, "è ora di agire concretamente – ha concluso – perché non è più possibile attendere oltre". (ANSA).