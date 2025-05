(ANSA) – VENEZIA, 18 MAG – "Non si fa un summit come questo, che viene fatto una volta all’anno, per mettersi contro il governo di turno; lo facciamo per fare questo percorso assieme portando delle proposte che migliorino la vita ai cittadini". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine dell’apertura del quarto Festival delle Regioni, a Venezia. "Una di queste – ha ricordato Zaia – è tutto il processo di autonomia sul quale noi vogliamo continuare a investire. C’è già una bozza pronta per quanto riguarda la prima delle 23 materie, la protezione civile. Ovviamente stiamo discutendo e ragionando su questa bozza e pian piano si arriverà comunque a una firma finale, a un’intesa su questa prima materia. Però l’autonomia, come dico io, o la fai per scelta o la dovrai fare per necessità. Questo paese comunque deve cambiare pelle, e combattere le diseguaglianze partendo dalla responsabilità, cioè da un progetto di federalismo serio – ha concluso – secondo i temi di interesse regionale". (ANSA).