(ANSA) – FIRENZE, 18 MAG – "Il nuovo welfare, i nuovi servizi ai cittadini vengono offerti attraverso le Regioni che poi hanno la responsabilità più grande, quella della salute, attraverso la gestione della sanità". Lo ha sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, prima di prendere parte al Festival delle Regioni che inizia stasera a Venezia. "Sempre più il ruolo delle Regioni emerge come decisivo, centrale per risolvere i problemi dei cittadini – ha detto il governatore toscano – Le Regioni, dotate di fondi strutturali europei, sono quelle che portano a compiere azioni concrete di grande trasformazione anche nella vita dei cittadini". "Noi in Toscana – ha fatto degli esempi – con l’iniziativa ‘asili nido gratis’ abbiamo 15.000 famiglie che anziché pagare una retta di 6-700 euro si trovano gratuitamente a poter consentire ai figli di andare al nido", invece quella "per ‘libri gratis’ sotto i 18.000 euro di reddito consente a più di 50.000 famiglie di avere un beneficio" nel diritto allo studio. "Ritengo poi – ha aggiunto Giani – che le Regioni divengano un elemento di promozione culturale, turistica del nostro territorio" e al riguardo "come Regione Toscana, in questa conferenza delle Regioni, saremo capofila di una proposta per la proposta delle Regioni italiane interessate dalla Via Francigena", la strada medievale che conduceva da Parigi a Roma i pellegrini, "che sarà candidata a far parte del patrimonio universale dell’Unesco". "Insomma – ha concluso – tante iniziative con le Regioni che sempre più, da un ruolo di programmazione, passano da un lato a un ruolo di gestione e dall’altro a un ruolo di stretto rapporto con l’Unione Europea". (ANSA).