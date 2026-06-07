Re e la vittoria in Valle Intelvi: “Una gara intensa, un test importante”

Alessandro Re e Daniel Pozzi hanno concesso il bis. Dopo la vittoria al Rally Aci Como 2025 è arrivata la vittoria al Rally Valle Intelvi 2026. “Una gara intensa con cambi climatici non facili – ha detto al traguardo – Mi dispiace per Spataro e Piras con i quali stavamo battagliando. Per noi è stato un test importante in vista del Rally Valli Ossolane del Campionato italiano rally challenger. Non solo, sono arrivati punti pesanti per la Coppa di Zona e il Trofeo delle Province Lombarde. Una vittoria non è mai scontata, però va detto che io rispetto ai miei avversari corro più gare e quindi per forza di cose sono maggiormente avvantaggiato”.

Molti applausi per il secondo classificato, Michele Mazzoni, pilota di casa, festeggiato da tanti amici e appassionati al traguardo di San Fedele. “Questo risultato vale una vittoria – ha spiegato – Abbiamo avuto velocità e costanza e soprattutto un tifo pazzesco. Io e il mio copilota Matteo Olivo corriamo un rally l’anno e siamo contenti di non aver sbagliato nulla ed aver capitalizzato questa fantastica esperienza”.

Il varesino Riccardo Pederzani, terzo al traguardo, ha dichiarato: “Mia mamma è originaria di questa valle e quindi è per me un po’ come il rally di casa. Anche se ieri a causa del maltempo non abbiamo avuto il giusto feeling con la Skoda, devo dire che la dimestichezza con la Fabia preparata da è ottima e crescente; secondo podio in due gare; non male!”

L’albo d’oro della gara

1985: Volpato-Ausenda (Fiat Ritmo 130)

1986: Gelpi-Gelpi (Lancia Rally 037)

1987: Martinelli-Gorla (Lancia Rally 037)

1988: Pigoli-Roda (BMW M3)

1989: Galli-Sormani (Lancia Delta Hf 4WD)

1990: Gelpi-Gelpi (Lancia Delta Integrale 16v)

1999: Panizza-Contini (Renault Clio Williams)

2000: Panizza-Martinelli (Renault Clio Williams)

2001: Gandola-Carelli (Renault Clio Williams)

2002: Spandrio-Mometti (Renault Clio Williams)

2003: Gandola-Ciminaghi (Renault Clio Williams)

2004: Roncoroni-Franchi (Renault Clio Williams)

2005: Gianesini-Gianesini (Renault Clio Williams)

2022: Hotz-Ravasi (Skoda Fabia Evo Rally2)

2023: Spataro-Piras (Volkswagen Polo Rally2)

2024: Spataro-Piras (Volkswagen Polo Rally2)

2025: Spataro-Piras (Citroen C3 Wrc+)

2026: Re-Pozzi (Skoda Fabia Rally2)

La Skoda di Mazzoni e Olivo, secondi classificati