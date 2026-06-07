Rally Valle Intelvi, vincono Alessandro Re e Daniel Pozzi

Il 18° Rally della Valle Intelvi ha un nome nuovo nell’albo d’oro: sono Alessandro Re e Daniel Pozzi i vincitori del quarto round della Coppa Rally Zona 3 2026 a bordo della Skoda Fabia Rs Rally2. Una nuova gioia sulle strade di casa dopo il primo posto al Rally Aci Como-Villa d’Este 2025.



La gara è andata in scena nel weekend con dieci prove speciali nel territorio della Valle Intelvi, con organizzazione di Aci Como al fianco di Valle Intelvi Corse e Asd Rally dei Laghi. Molto apprezzati i tratti cronometrati disegnati in tutte le località del territorio. Partenza e arrivo sono stati a San Fedele, il parco assistenza a Porlezza.

Alla premiazione erano presenti gli amministratori della zona, esponenti delle forze dell’ordine, il consigliere regionale Anna Dotti e il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca. Al loro fianco il presidente di Aci Como, Enrico Gelpi.

L’affermazione di Re e Pozzi è giunta dopo una due-giorni decisamente vissuta all’insegna del dualismo del driver lariano con Andrea Spataro. Il vincitore delle ultime tre edizioni, in coppia con Omar Piras si era portato al comando dopo la prima giornata di gara e quattro speciali vinte. Alla ripartenza di questa mattina la sua Citroen C3 Wrc+ non si è messa in moto e Spataro ha dovuto deporre le armi a vantaggio di Re che a quel punto non ha avuto rivali andando a vincere i quattro tratti di giornata.

La sua Skoda blu ha staccato tutti gli avversari a partire dal sorprendente Michele Mazzoni, secondo assoluto insieme a Matteo Olivo (Skoda Rs); il pilota di Centro Valle ha stupito tutti con una condotta rapida, precisa e costante capace di tenere alle spalle avversari più accreditati e soprattutto più abituati a correre. In primis Riccardo Pederzani, terzo assoluto (Skoda Rs) in coppia con la bergamasca Martina Omacini; per il giovane varesino è il terzo podio in quattro anni al Valle Intelvi.

Poco dietro l’ossolano Davide Caffoni con Mauro Grossi, in allenamento pre Valli Ossolane (gara che si terrà tra una settimana) e Marco Roncoroni-Paolo Brusadelli; il veterano driver di Fino Mornasco qui vinse nel 2004.ora è leader tra gli Over55.

Ottima prestazione di Simone Fumagalli ed Elisa Morini, vincitori della Coppa Italia S1600 2025; alla seconda uscita con la Peugeot 208 Rally4, Fumagalli ha suonato la carica contro il pilota di casa Attilio Martinelli, affiancato come sempre da Tiziana Desole (Peugeot). Per il pilota di Cesano Maderno è arrivato anche un ottimo 9° posto assoluto.

Mirko Puricelli e Gianina Libera hanno fatto loro la categoria Wrc (Citroen DS3) mentre la Rally3 è stata vinta dal bresciano “Ludo” Zigliani e dalla modenese Sara Montavoci, dopo aver arginato gli attacchi dell’aostano Manuel Dublanc e Marco Bevilacqua, attardati da una penalità. Vittoria di S1600 per il locale Giacomo Ortelli con il porlezzese Stefano Gandola (Clio) davanti al leader di Coppa di Zona Alessandro Casano con il piemontese Roberto Aresca.

Il proserpiese Simone Baruffini e il varesino Gabriele Meloni hanno vinto la coppa Under25 e la classe N2 con un margine di solo 1”1 su Trinca Colonel-Dormia, inizialmente attardati da un guasto alla frizione (Citroen Saxo Vts). Altri successi principali: in Rally5 successo dei valtellinesi Michel Della Maddalena e Romano Belfiore (Clio Speed Rally). In R2B Gigi Pittano e Giovanni Frigerio hanno primeggiato con la Citroen C2 per 7” sui locali Luca Maglia e Valentino Tiraboschi.



Tra le scuderie doppietta comasca con la Bluthunder Racing davanti alla Val Senagra Corse.

QUI le interviste ai protagonisti

Premi speciali

Alex Re e Daniel Pozzi in quanto primi assoluti, si sono aggiudicati il Memorial Enrico Manzoni, dedicato allo storico promoter di questa corsa. Per aver assegnato il maggior distacco ai secondi di classe nella Ps1 e nella ps7, Paolo Libertini e Lucia Curti (Peugeot 106 A6) vincono i Trofei Graziella Manzoni e Nando Prada; i premi sono stati consegnati dai famigliari Daniela e Maria Elena Manzoni e la nipote Letizia e Giuseppe e Maria Rosaria Prada, nonché Monica Luraschi.

Libertini e Curti, vincitori del trofei speciali nel ricordo di Graziella Manzoni e Nando Prada