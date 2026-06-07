Garbo in concerto a Como: il “live” lunedì 27 luglio

La città di Como rende omaggio a Garbo e ai suoi 50 anni carriera con un concerto fissato per lunedì 27 luglio. L’annuncio è arrivato dal manager del cantante Francesco Morra Mormile. Sarà uno dei momenti di maggiore rilievo dell’estate di eventi in città, che sarà presentata lunedì in municipio a Como.

La carriera di Garbo, comasco di Fenegrò, è esplosa nel 1981, quando si fece conoscere con “A Berlino..va bene”.

Nella sua carriera anche due partecipazioni al Festival di Sanremo, una presenza fortemente voluta da Pippo Baudo. Nel 1984 si piazzò terzultimo con “Radioclima” davanti ad Enrico Ruggeri e agli Stadio. L’anno dopo con “Cose veloci” giunse ultimo, preceduto in classifica da un certo Zucchero Fornaciari. Tra le sue canzoni più note “Vorrei regnare”, “Il fiume”, “Generazione” e “Quanti anni hai”.

