(ANSA) – ROMA, 18 MAG – "La politica estera la fa il governo: non possiamo vederla piegata alle simpatie o antipatie personali di Giorgia Meloni". La premier "ha messo l’Italia in panchina per antipatia personale verso Macron, non ce lo possiamo permettere è molto grave". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata a ‘Che tempo che fa’. "Altro che pontiera: domani si sentiranno i leader con Trump e lei non ci sarà", ha concluso. (ANSA).