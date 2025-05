(ANSA) – ROMA, 18 MAG – "Dopo la Messa di insediamento, abbiamo incontrato Papa Leone XIV. Siamo grati a Sua Santità per l’udienza. Per milioni di persone in tutto il mondo, il Pontefice è un simbolo di speranza di pace. L’autorità e la voce della Santa Sede possono svolgere un ruolo importante nel porre fine a questa guerra. Ringraziamo il Vaticano per la sua disponibilità a fungere da piattaforma per i negoziati diretti tra Ucraina e Russia. Siamo pronti al dialogo in qualsiasi formato per ottenere risultati tangibili. Apprezziamo il sostegno all’Ucraina e la voce chiara in difesa di una pace giusta e duratura". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky. (ANSA).