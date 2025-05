Il Consiglio nazionale del M5S sta studiando le nuove regole sui mandati elettivi. Si riparte dal via libera alla candidatura per la presidenza di una Regione o a sindaco per i parlamentari con già due mandati, quindi eventualmente anche a Roberto Fico per la Campania. La riunione è in corso. Il mandato ricevuto dalla Costituente è quello, in ogni caso, di "non cedere al carrierismo". In base a quanto si apprende da fonti parlamentari, un’altra regola in esame prevede che, anche in caso di deroghe, i mandati in Parlamento possano essere al massimo tre: un segnale che Conte aveva voluto per evitare il "liberi tutti” nei gruppi. Anche sulle deroghe il limite è netto: ne potrà beneficiare ogni eletto per una sola volta. Il terzo incarico elettivo potrà poi essere ottenuto anche in virtù di un pit-stop di una legislatura dopo due mandati consecutivi. Le decisioni saranno poi sottoposte al voto degli iscritti su convocazione del comitato di garanzia, che attende di ricevere questa nuova proposta ‘limata’ dopo il confronto odierno. Dal racconto di chi ha partecipato alla riunione e dai rumors raccolti dal quartier generale di Giuseppe Conte arriva la spiegazione della durata della riunione di oggi. Si è trattato, è il ragionamento, di mettere mano e limare non solo tutte le modifiche del codice etico (quindi non solo la questione mandati) ma anche di recepire le indicazioni di riforma statuaria, anch’esse da affidare poi al Comitato di garanzia per essere poi sottoposte al voto degli iscritti. (ANSA).