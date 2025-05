(ANSA) – MILANO, 21 MAG – Un terzo mandato da governatore della Lombardia "è una delle ipotesi che sicuramente prenderei in considerazione: aspettiamo e vediamo la discussione": lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia organizzato per sottoscrivere un memorandum tra la Regione e Aiea sulle tecnologie nucleari. "Credo sia sbagliata questa limitazione dei mandati: non è una cosa che rispetta i principi della democrazia anche perché non c’é una motivazione seria per dire di sì a certe cariche che possono essere ripetute all’infinito e dire no ad altre cariche. Non esiste una giustificazione", ha aggiunto Fontana dopo che il governo ha impugnato la legge trentina sul terzo mandato. "Credo – ha concluso – che valga per tutte le cariche e istituzioni, anche per quella di governatore delle Regioni. Poi sulle Regioni a statuto speciale c’è l’aggravante che esistono delle specialità e autonomia che in questo caso sono state violate". (ANSA).