(ANSA) – GENOVA, 21 MAG – Arpal ha emanato una allerta gialla per temporali dalle 6.00 alle 18.00 di domani, giovedì 22 maggio, su tutta la Liguria (l’area A dalle 9.00). Due le fasi principali attese per domani. Al mattino, soprattutto sugli appennini del centro-levante, si potranno formare diverse linee temporalesche con possibilità di intensità oraria molto forte e, in caso di organizzazione delle strutture precipitative, persistenza di qualche ora sulla stessa zona. L’ingresso dell’aria fredda in quota nella parte centrale della giornata segnerà l’inizio della seconda fase, caratterizzata ancora da temporali, questa volta meno stazionari, ma accompagnati da grandine (di piccole e medie dimensioni), e colpi di vento in concomitanza delle precipitazioni più intense. Al pomeriggio i temporali andranno dai rilievi del centro-ponente in estensione verso il mare. (ANSA).