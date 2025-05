(ANSA) – TRENTO, 22 MAG – Nella Carta di Solfagnano, il documento approvato in occasione del G7 dell’inclusione e della disabilità, sono indicate otto priorità, tra le quali alcune sono "più innovative, come quella sull’intelligenza artificiale per migliorare la vita di ogni persona, in particolare delle persone con disabilità, che a volte con accomodamenti ragionevoli in qualsiasi dimensione della vita possono beneficiare delle nuove tecnologie dell’intelligenza artificiale se sfruttata in modo opportuno". Lo ha detto la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, a Trento per il Festival dell’economia, organizzato dal Gruppo 24 Ore in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Comune e l’Università. Locatelli ha partecipato al panel "Conflitti, crisi e tutela delle persone con disabilità". "Uno degli altri impegni è quelli della protezione delle persone con disabilità nell’ambito di crisi, eventi umanitari e situazioni di conflitto e di guerra. Su questo dobbiamo fare un ragionamento profondo, perché gli eventi avversi capitano. E dobbiamo essere preparati con piani specifici mirati indirizzati alle persone con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica", ha concluso Locatelli. (ANSA).