(ANSA) – ROMA, 22 MAG – È iniziato stamani e proseguirà per 24 ore lo sciopero nazionale di medici, infermieri e operatori socio-sanitari della sanità privata e delle residenze per anziani. Nelle maggiori città italiane sono in corso presidi e sit-in che vedono uniti Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, uniti nel chiedere il rinnovo del contratto e migliori condizioni lavorative. In attesa di stime più precise, l’adesione, fanno sapere, "è alta". A Roma centinaia di operatori sanitari e socio-sanitari stanno manifestando sotto la sede della Giunta della Regione Lazio e partecipano anche i segretari nazionali Barbara Francavilla (Fp Cgil), Roberto Chierchia (Cisl Fp) e Pietro Bardoscia (Uil Fpl). (ANSA).