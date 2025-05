Buone notizie per gli automobilisti comaschi: rc auto in calo del 6,7% in sei mesi. Ad aprile, quindi, per assicurare un veicolo a quattro ruote nella provincia di Como occorrevano in media 476,69 euro. Dati in controtendenza, quindi, rispetto ai numeri registrati a dicembre scorso, quando assicurare un’auto costava in media 526,16 euro. Dopo il brusco incremento segnalato soltanto pochi mesi fa, superiore addirittura all’8%, finalmente una buona notizia per i comaschi che non possono fare a meno dell’auto. È quanto emerge dai dati dell’osservatorio di Facile.it.

Rc auto, i dati in Lombardia

Guardando invece all’intera regione, la riduzione è stata del 6,6% (la più alta d’Italia) e il premio medio – secondo i dati di aprile – è di 491,80 euro (il terzo più basso di tutto il Paese). Un calo generale, quindi, che riguarda tutta la Regione. Fanno meglio di Como, rispettivamente:

Monza e Brianza (con una diminuzione dell’rc auto pari all’8,6%)

Varese (-7,7%)

Lecco (dove il costo dell’assicurazione cala del 6,9%)

Ai piedi del podio Milano e Como, rispettivamente -6,8% e -6,7% come detto, dove l’rc auto ha registrato un minor calo rispetto alle altre province lombarde. Le aree più care, inoltre, sono:

Milano (dove in media l’rc auto costa quasi 510 euro)

Mantova (con 504,16 euro)

Brescia con 500,33 euro

A Lodi, Lecco e Varese, invece, il costo dell’assicurazione grava in maniera leggermente meno significativa sulle tasche degli automobilisti. Rispettivamente 449,64 euro, 454,30 euro e 462,18 euro.

Rc auto in Lombardia, i dati di aprile 2025

Insomma, in un periodo in cui il costo della vita si rivela sempre più caro, comaschi e lombardi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Almeno quando si parla di rc auto.