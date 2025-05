(ANSA) – PORDENONE, 29 MAG – I finanzieri del Comando provinciale di Pordenone hanno scoperto un’azienda vitivinicola che tra il 2020 e il 2023 ha impiegato 22 lavoratori in nero e 25 irregolari. Le sanzioni contestate possono arrivare fino a quasi mezzo milione di euro. L’azienda ha sede a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda: l’indagine, eseguita analizzando la documentazione contabile, extracontabile e bancaria, ha fatto emergere numerosi pagamenti, con assegni e/o bonifici bancari, a favore di 47 persone, solo in parte però regolarmente assunte. E’ stata contestata anche la mancata esecuzione e versamento di ritenute alla fonte per 41mila euro. Dall’inizio dell’anno, le Fiamme gialle del Friuli occidentale hanno scoperto 156 lavoratori in nero e 67 irregolari, più di 1,5 al giorno, sanzionando 102 datori di lavoro, per 36 dei quali è stata proposta la sospensione dell’attività. (ANSA).