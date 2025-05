(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 29 MAG – Un centinaio di manifestanti stanno protestando davanti alla Prefettura di Reggio Calabria, in piazza Italia, dove il vice premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni e le autorità, come prima tappa del tour anti-mafia in vista dei lavori per il ponte sullo Stretto. I manifestanti rappresentano diverse associazioni, movimenti, sindacati e partiti politici che si oppongono alla realizzazione di una opera, che definiscono "devastante per il territorio", che "ha ricevuto il parere negativo di valutazione di impatto ambientale". La manifestazione si sta svolgendo in maniera vivace ma pacifica, sotto il controllo delle forze dell’ordine. "Non siamo disponibili a partecipare a passerelle, finte riunioni o ad ascoltare dichiarazioni vuote dal chiaro sapore propagandistico" hanno scritto i rappresentanti del Comitato per il Si ai 5 Referendum della Cgil. (ANSA).