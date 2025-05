(ANSA) – BARI, 31 MAG – Dare un volto ai nomi di coloro che giacciono nel Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari. E’ il progetto "I Volti per la Memoria", realizzato in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, nato anche grazie alla condivisione dei familiari che dall’Italia e dall’estero hanno inviato foto inedite idonee ad implementare l’archivio preesistente. Questi volti dei Caduti Oltremare sono proiettati, nelle ore serali, sulle parti frontali del Sacrario, arricchendo l’illuminazione notturna che irradia il Tricolore. Nel sacrario di Bari, progettato dal ten. col. del Genio Paolo Caccia Dominioni di Sillavengoche, sono custodite le spoglie di oltre 80.000 caduti italiani in terra straniera, è il secondo più grande d’Italia, dopo quello di Re di Puglia. (ANSA).