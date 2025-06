(ANSA) – ROMA, 04 GIU – La Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), insieme alle maggiori istituzioni scientifiche del Paese, aveva chiesto alla politica un impegno per la salvaguardia del futuro dei giovani ricercatori e della competitività del sistema della ricerca italiano. "Oggi non può che esprime viva soddisfazione, e apprezzamento per il lavoro della ministra Bernini, del Governo e del Parlamento, nel costatare che quella richiesta è stata accolta e convertita in legge". "Si tratta di una svolta strategica importante per la ricerca italiana", sottolineano i rettori in merito alla conversione in legge del DL45/2025 sul preruolo, che include l’emendamento 1.0.1 firmato dalla senatrice Cattaneo e dal senatore Occhiuto. "Fondamentale in modo particolare per i giovani che si affacciano alla carriera universitaria e per le loro università, che si vedono riconsegnati finalmente strumenti adatti a partecipare ai progetti europei, altrimenti preclusi", concludono. (ANSA).