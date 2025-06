(ANSA) – TRIESTE, 04 GIU – "Sono il carabiniere più vecchio d’Italia, non il più anziano" anagraficamente, perché "mi sono arruolato il 26 settembre 1976, ho 49 anni di servizio, anche più del Comandante generale dell’Arma". Lo ha ‘confessato’ il Generale di C.A. Maurizio Stefanizzi Comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, ricevendo la cittadinanza onoraria di Trieste, città alla quale si sente vicino per "un legame personale storico". Classe 1960, nato a Bisignano (Cosenza), Stefanizzi sottolineando il ruolo dei Carabinieri nella società e rimarcando il compito di avere "attenzione per i più deboli e i più fragili, ha detto di essere alla vigilia della pensione: "Ci andrò tra venti giorni". Al comando di quattro regioni – Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia – dal 2023, Stefanizzi ha aperto anche una piccola "parentesi personale": "Mio padre era carabiniere e anche mio nonno, che aveva combattuto nella Grande guerra". L’alto ufficiale ha conseguito due lauree, frequentato, tra l’altro, l’Accademia Militare di Modena, il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze al Centro Alti Studi della Difesa; ha conseguito due Master. E’ stato a capo di numerosi reparti e comandi ed è stato insignito di numerose medaglie e riconoscimenti. (ANSA).