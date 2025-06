(ANSA) – MILANO, 04 GIU – "Siamo disgustati dalle affermazioni fatte in questi giorni dalle varie trasmissioni televisive. Si continua a infangare la memoria di nostra figlia. È veramente disgustoso": Rita Poggi, la madre di Chiara, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007, lo ha spiegato stamani in contemporanea a una nota dello stesso tono dei legali della famiglia. "Nostra figlia era una ragazza pulita, semplice – ha detto Poggi nelle immagini trasmesse dal TgR Lombardia – Non aveva segreti e non aveva amanti. Ho sentito anche quello ieri sera. Non aveva due telefoni. Quello che è grave è che si fanno illazioni su una ragazza che non può difendersi". (ANSA).