(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia. E’ quanto emerge da un sondaggio di Swg i cui risultati sono pubblicati in esclusiva dall’ANSA. Zaia ottiene il 70% del gradimento e Fedriga il 64%. Segue la new entry dell’Umbria Stefania Proietti al 53%. Al quarto posto troviamo il forzista Roberto Occhiuto (Calabria) al 52%, quinto il governatore della Campania Vincenzo De Luca anche lui al 52% ma in calo di 4 punti rispetto al 2024. Tra i primi cinque governatori, dunque, ce ne sono tre – Zaia, De Luca e Fedriga – che sono già al secondo mandato e che quindi, a regole vigenti, non potranno ricandidarsi. (ANSA).