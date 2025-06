(ANSA) – ROMA, 07 GIU – "Su questi temi concreti noi ci siamo con chiarezza, forza e determinazione. A noi piace mescolare le bandiere per una giusta causa". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione per Gaza parlando delle bandiere di Pd, M5s e Avs che sventolano insieme. "Di fatto è già successo. E’ successo per altri progetti politici, per altri obiettivi politici. Ci sono già degli obiettivi che hanno visto le nostre bandiere mescolarsi per rafforzare l’azione politica. Non ci siamo mai sottratti quando c’è stato un progetto che a noi sta a cuore, come sul salario minimo e anche qui per Gaza". (ANSA).