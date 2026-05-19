Cade sui monti durante la gita con la scuola, salvato 16enne

Un ragazzo di 16 anni in gita con la scuola sui monti di Canzo è caduto in una zona impervia. L’incidente è avvenuto attorno alle 13 in località via per le Alpi. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como, allertati per le ricerche e i soccorsi del ragazzino. Il 16enne è stato individuato dai pompieri e recuperato dalle squadre dei vigili del fuoco con gli specialisti della squadra speleo alpino fluviale e di un tecnico del Soccorso Alpino. Il 16enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale Sant’Anna di San Fermo. Il ragazzino avrebbe riportato fratture e traumi al viso e a una gamba, ma non sarebbe fortunatamente in condizioni critiche.