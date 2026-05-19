Eventi sul territorio e traffico in tilt: quattro sindaci scrivono al prefetto di Como

“E’ necessaria una riflessione sulla sostenibilità degli eventi ad alta affluenza sul territorio”: l’appello, rivolto al prefetto di Como Corrado Conforto Galli, arriva nero su bianco in una lettera congiunta firmata dai sindaci di Carate Urio, Laglio, Maslianico e Moltrasio. L’origine della richiesta è da ricercarsi nelle giornate di sabato e domenica, quando il beltempo unito a una serie di iniziative, in primis il Concorso d’Eleganza a Cernobbio tra Villa d’Este e Villa Erba, ha letteralmente mandato in tilt la viabilità del territorio.

Pur riconoscendo il valore e la risonanza internazionale della manifestazione, i sindaci evidenziano come l’evento abbia determinato significativi disagi per residenti e turisti, con forti ripercussioni sulla mobilità e sull’accessibilità ai servizi. Tra le criticità segnalate, la difficoltà negli spostamenti a causa della congestione del traffico, la carenza di parcheggi e numerosi episodi di guida pericolosa e infrazioni stradali.

Nella lettera viene inoltre sottolineato come l’edizione 2026 del Concorso d’Eleganza si sia inserita in un weekend già particolarmente complesso, in concomitanza con la festività dell’Ascensione in Svizzera – tradizionalmente caratterizzata da un forte incremento dei flussi turistici e transfrontalieri – e con la partita del Como e l’evento “Fuori Concorso”.

La richiesta rivolta al prefetto è quella di avviare una riflessione condivisa sulla sostenibilità di manifestazioni caratterizzate da un elevato afflusso di pubblico, in un contesto territoriale delicato come quello lariano, caratterizzato da una morfologia complessa e da strade già trafficate in condizioni ordinarie.

L’obiettivo, sottolineano i sindaci, non è mettere in discussione il valore degli eventi che promuovono il territorio, ma individuare strumenti organizzativi più efficaci, capaci di garantire un equilibrio tra attrattività, sicurezza, mobilità e qualità della vita delle comunità locali.