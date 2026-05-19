Pallacanestro Cantù: i piani per il futuro. La nuova arena al centro del progetto del club

Conferenza stampa oggi in casa Pallacanestro Cantù per fare il punto sul futuro societario e dare ufficialmente il via alla nuova stagione. Davanti ai soci di Cantù Next, l’amministratore delegato Andrea Mauri ha illustrato la tabella di marcia del club, che segna il passaggio definitivo dalla fase di emergenza a quella della programmazione.

Archiviato un campionato complesso, chiuso con il raggiungimento della salvezza, la dirigenza ha confermato il cambio di passo: con l’acquisizione della maggioranza delle quote ormai perfezionata, la priorità si sposta sul potenziamento della struttura organizzativa. Secondo quanto dichiarato da Mauri, il fulcro del progetto resta la nuova Arena, controllata dalla società al 68%. Non solo un ritorno fisico a Cantù, ma una piattaforma economica di cui la società intende esplorare tutte le potenzialità commerciali. In questa ottica si inserisce la partnership ventennale con l’agenzia di marketing IMG, che dovrà supportare il posizionamento internazionale del brand.

Sul piano operativo, ha spiegato Mauri, l’inserimento di Simone Giofrè come General Manager è stato come l’ultimo tassello di una ristrutturazione profonda che vede la prima squadra, il settore giovanile e la gestione dell’impianto confluire in un’unica visione di gruppo. Una sfida che coincide con il novantesimo compleanno del club e che punta a dotare la città di una struttura in grado di sostenere i futuri obiettivi sportivi.