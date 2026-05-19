Trasferta vietata a Cremona domenica sera, ricorso dei tifosi del Como

Ricorso al Tar dei tifosi lariani contro la decisione del prefetto di Cremona Antonio Giannelli di vietare la trasferta di domenica ai residenti in provincia di Como. La partita, l’ultima del campionato e decisiva per la volata Champions, è in programma alle 20.45.

In tutti i settori dello stadio Zini – escluso il settore ospiti – potranno entrare solo i residenti nella provincia di Cremona e i sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’Unione Sportiva Cremonese ovunque residenti. Per quanto riguarda il settore ospiti, sarà aperto ai sostenitori biancoblù, a patto che non siano residenti in provincia di Como.

Una decisione contro la quale insorgono i tifosi della squadra di Cesc Fabregas. “I soci del Club Como Passione Azzurra con il direttivo del Club hanno deciso di presentare un immediato ricorso al Tar contro il decreto che vieta la trasferta ai tifosi comaschi per la partita Cremonese–Como del 24 maggio”, si legge in una nota del Club.

Per il ricorso sono stati incaricati i legali Giovanni Adami, Daniele Labbate, Paolo Reineri e Antonio Radaelli. “Riteniamo ingiusto impedire a migliaia di tifosi corretti di essere presenti a una partita storica per il Como e per tutta la città”, è la nota dei promotori della protesta. “L’obiettivo è ottenere in tempi rapidi la sospensione del provvedimento e permettere ai tifosi azzurri di sostenere la squadra in una delle gare più importanti della stagione”, concludono.

Il ricorso dovrebbe essere depositato nelle prossime ore al tribunale amministrativo della Lombardia con richiesta urgente di sospensiva del divieto di trasferta.