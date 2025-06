(ANSA) – ANCONA, 08 GIU – Si svolgeranno il 10 giugno a Tolentino i funerali di Gessiva Vulpe, la ragazza 14enne di origine moldava, travolta e uccisa ieri da un furgone mentre attraversava la strada, insieme ad un amico 16enne, sulle strisce pedonali davanti ad un cinema a Tolentino (Macerata). Le esequie verranno celebrate alle ore 9 presso la casa funeraria Rossetti, dove è stata allestita la camera ardente, in via Ugo La Malfa, con rito ortodosso. La zona esterna antistante. fa sapere il Comune di Tolentino, sarà chiusa al traffico per consentire a tutte le persone di poter partecipare alla funzione. Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ha annunciato che martedì mattina 10 giugno, giornata in cui verranno celebrati i funerali, sarà proclamato il lutto cittadino. Sul luogo dell’incidente, qualcuno ha lasciato un mazzo di fiori in ricordo della vittima, con un biglietto: "spero tu possa volare oltre l’ultima stella del cielo". Intanto sono stabili le condizioni del 16enne che era con Gessica, ricoverato all’ospedale regionale di Torrette: "non è né in pericolo di vita, né in prognosi riservata. – riferisce il Comune – Verranno attivati gli ausili psicologici per i sostegni del caso". Il conducente del mezzo, invece, si trova in osservazione all’ospedale di San Severino Marche. Intanto proseguono le indagini da parte della Polizia Locale ma la dinamica dell’incidente è chiara ed è stata ricostruita anche grazie a due testimoni oculari. Si sta completando l’informativa per l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale. (ANSA).