(ANSA) – CATANZARO, 08 GIU – Korale, il vino delle "Donne del Vino – delegazione Calabria" contro la violenza di genere, dopo il successo della sua prima edizione e la presentazione del marzo 2024, torna con una seconda tiratura più ampia, per consentire a sempre più persone di donare. Le bottiglie 2024, in edizione limitata ed esclusivamente omaggiate come simbolo della causa a cui si sono dedicate le produttrici, hanno aiutato il Centro antiviolenza "Roberta Lanzino" di Cosenza, una delle realtà più importanti in Calabria per tutte quelle donne che hanno bisogno di accoglienza. Quest’anno, nella sua nuova veste, Korale contribuirà alle attività del Centro antiviolenza "Udite Agar" gestito dalla cooperativa sociale "Noemi" di Crotone. Ma soprattutto, spiegano le promotrici dell’iniziativa – avviata dopo l’omicidio, ad opera dell’ex compagno, di Marisa Leo, associata delle Donne del Vino Sicilia – "avrà una finalità specifica: formare una donna, che è stata vittima di violenza, per darle una seconda opportunità. Offriremo infatti un corso di formazione nel campo della viticoltura e cultura del vino, per l’inserimento lavorativo di chi vuole riconquistare la sua indipendenza economica". Il vino Korale nasce dall’incontro tra i millenari vitigni della Calabria, Gaglioppo, Magliocco, Greco nero, Nerello, Nocera, Calabrese – da qui il nome Korale con Kora che nella lingua antica indicava la donna, la fanciulla – e mira "a creare un dialogo più intenso tra le produttrici dell’Associazione e a coinvolgere tutte le altre socie per quelle che sono le rispettive competenze (sommelier, giornaliste, enotecarie)". Con il progetto le promotrici vogliono "concorrere a creare un’immagine più coesa del comparto vitivinicolo regionale", ispirandosi al ciclo naturale delle stagioni e al rispetto della natura. Per tale motivo uno degli obiettivi è la sostenibilità, perseguita con bottiglie più leggere e sottili, che possano pesare e incidere meno sull’ambiente, tappi 100% riciclabili e un’etichetta realizzata con fibre riciclate. La tiratura del Korale 2025 è di 300 bottiglie da 0,75 litri e oggi e domani è presente al Merano WineFestival Calabria a Cirò Marina (Crotone) anche con un talk su "Storie, talento e solidarietà: Korale". (ANSA).