(ANSA) – ANCONA, 08 GIU – Non sono gravi le condizioni del 16enne residente a San Severino Marche (Macerata) ricoverato ad Ancona dopo il tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio a Tolentino in cui ha perso la vita un’amica del ragazzo, Gessica Vulpe, 15 anni, di Tolentino: entrambi erano stati investiti da un furgone sulle strisce pedonali mentre attraversavano insieme la strada davanti alla multisala cinema Giometti. Ad avere la peggio la 15enne sbalzata di una decina di metri dopo l’impatto con il furgone e deceduta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Il 16enne, invece, avrebbe riportato un trauma cranico minore ed è attualmente assistito in Osservazione breve intensiva al Pronto soccorso di Torrette: ieri sera era stato trasferito in eliambulanza da Tolentino ad Ancona. Le condizioni del giovane non destano dunque preoccupazioni. E’ in fase d’accertamento la dinamica dell’investimento avvenuto poco prima delle 18. (ANSA).