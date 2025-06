(ANSA) – WASHINGTON, 09 GIU – Le Nazioni Unite hanno messo in guardia contro un’ulteriore militarizzazione dei disordini a Los Angeles, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mobilitato i soldati della Guardia Nazionale per contrastare le proteste contro la sua politica di espulsione dei migranti. "Non vogliamo assistere a un’ulteriore militarizzazione di questa situazione e incoraggiamo le parti a livello locale, statale e federale a impegnarsi in tal senso", ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq. (ANSA).