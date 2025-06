(ANSA) – FIRENZE, 09 GIU – Prosegue la "corsa" della Via Francigena verso la candidatura a patrimonio Unesco, per quanto riguarda il tratto italiano. Sette le Regioni coinvolte, con la Toscana capofila, le altre sono Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Lazio. L’ultimo passaggio in ordine di tempo, è la consegna al ministero della Cultura del ‘preliminary assessment’, documento preliminare rispetto al dossier di candidatura, integrato dal protocollo d’ intesa che contiene le motivazioni scientifiche e i dettagli tecnici a supporto della candidatura stessa. Documento poi inviato dal Ministero alla Cniu (Commissione nazionale italiana Unesco) che avrà l’estate per valutarlo. Dopo aver ricordato il protocollo di intesa sottoscritto a Venezia con il ministero della Cultura e i due milioni previsti dal governo per la manutenzione dei percorsi, Giani ha sottolineato l’importanza di una sinergia pubblico-privato, anche attraverso le associazioni collegate alla Via Francigena, "per accendere i riflettori sull’autostrada del Medioevo, che oggi significa turismo slow di grande attenzione e sostenibilità verso un ambiente che può essere riscoperto attraverso la bicicletta, a piedi o a cavallo". Il tratto toscano, 380 chilometri, coinvolge oltre 40 Comuni per 15 tappe. "La candidatura della via Francigena – ha aggiunto Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana che cura la gestione operativa e finanziaria del progetto – è una grande occasione per avviare una vasta operazione di valorizzazione della bellezza diffusa della Toscana nei territori attraversati dal percorso, che potranno ancor di più godere di un marchio riconosciuto a livello mondiale". Il prossimo passo verso la candidatura a patrimonio Unesco sarà la consegna, entro settembre, del dossier preliminare della candidatura, che sarà valutato nel giro di un anno, a ottobre 2026. Quindi si passerà alla stesura del dossier definitivo entro il primo febbraio 2028, con l’esito della valutazione previsto per il 2029. (ANSA).